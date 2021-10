Scontri al sit-in no Green pass di Roma, assalto alla sede Cgil: 12 arresti (Di domenica 10 ottobre 2021) Sono 38 gli appartenenti alle forze dell’ordine rimasti feriti negli Scontri di ieri a Roma. Tra questi un dirigente della questura che ha riportato la frattura di una costola e un operatore della polizia... Leggi su feedpress.me (Di domenica 10 ottobre 2021) Sono 38 gli appartenenti alle forze dell’ordine rimasti feriti neglidi ieri a. Tra questi un dirigente della questura che ha riportato la frattura di una costola e un operatore della polizia...

