Renzi: M5S scomparso, abbiamo salvato il Pd dall'abbraccio (Di domenica 10 ottobre 2021) Il turno di elezioni amministrative ha segnato "la scomparsa del Movimento 5 stelle; ce ne faremo una ragione". Lo ha detto Matteo Renzi nella sua relazione introduttiva all'assemblea nazionale di ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 10 ottobre 2021) Il turno di elezioni amministrative ha segnato "la scomparsa del Movimento 5 stelle; ce ne faremo una ragione". Lo ha detto Matteonella sua relazione introduttiva all'assemblea nazionale di ...

Advertising

lucianonobili : Che Giuseppe Conte abbia voglia di far commenti dopo il disastro elettorale del suo M5S prossimo alla dissoluzione,… - fattoquotidiano : Conte: no a Calenda e Renzi. E nel M5S sale l’onda anti-Pd #amministrative2021 [di @lucadecarolis] - LaStampa : Renzi esulta e si prepara per il nuovo centro: “Il Pd mi ringrazi, il M5S non arriva al 2023” - gladiatoremassi : RT @NelloBattiloro: @gladiatoremassi @GiuseppeConteIT @luigidimaio @virginiaraggi @scenarpolitici È la Renzi dei 5 stelle, fermatela finché… - NelloBattiloro : @gladiatoremassi @GiuseppeConteIT @luigidimaio @virginiaraggi @scenarpolitici È la Renzi dei 5 stelle, fermatela fi… -