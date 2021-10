Razzismo contro Koulibaly, DAZN è stata decisiva: cos'ha fatto (Di domenica 10 ottobre 2021) Abbiamo ancora tutti negli occhi, e nelle orecchie, l'orrendo episodio di Razzismo accaduto a Firenze in occasione di Fiorentina-Napoli contro Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli è stato vittima della stupidità e dell'ignoranza che si sono manifestate attraverso insulti vergognosi. Il dirigente della Digos Domenico Messina ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'edizione odierna de Il Mattino. NAPLES, ITALY - AUGUST 22: Kalidou Koulibaly of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli v Venezia FC at Stadio Diego Armando Maradona on August 22, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: "Il soggetto che ha insultato Koulibaly rischia fino a due anni di carcere. Tramite alcune riprese abbiamo ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 10 ottobre 2021) Abbiamo ancora tutti negli occhi, e nelle orecchie, l'orrendo episodio diaccaduto a Firenze in occasione di Fiorentina-NapoliKalidou. Il difensore del Napoli è stato vittima della stupidità e dell'ignoranza che si sono manifestate attraverso insulti vergognosi. Il dirigente della Digos Domenico Messina ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'edizione odierna de Il Mattino. NAPLES, ITALY - AUGUST 22: Kalidouof SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli v Venezia FC at Stadio Diego Armando Maradona on August 22, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: "Il soggetto che ha insultatorischia fino a due anni di carcere. Tramite alcune riprese abbiamo ...

