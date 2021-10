Prende fuoco la coperta di un disabile | tragedia sfiorata alle case Ater di Ostia

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 10 ottobre 2021)X Municipio – Pattuglie della Polizia Locale del gruppo X Mare sono intervenute oggi domenica 10 ottobre 2021 intorno12:30 in via delle Ebridi all’altezza del civico 105 per un incendio divampato all interno di un appartamento. Gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, procedendo, unitamente ai vigili del, ad evacuare solo temporaneamente l’alloggio interessato e quelli confinanti. Non risultano al momento feriti. Da quanto si apforze dell’ordine intervenute sul posto a provocare il rogo è scaturito dalladi unche avrebbe preso. In corso accertamenti da parte dei Vigili dele dei Carabinieri. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte ...