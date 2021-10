LIVE – Monopoli-Campobasso 1-1 | Serie C 2021 2022 DIRETTA

Advertising

MonopoliCalcio : MATCH DAY ?? ??? 8^ giornata Campionato Serie C 2021/22 ?? @sscampobasso ??? 'Vito Simone Veneziani' - Monopoli ?? 17… - settalese : RT @USCatanzaro1929: ?? MATCH DAY ?? Aquilotti pronti per la sfida con il Monopoli ?? La gara sarà live sui canali social di Vado in diret… - USCatanzaro1929 : ?? MATCH DAY ?? Aquilotti pronti per la sfida con il Monopoli ?? La gara sarà live sui canali social di Vado in di… - Fantacalciok : Monopoli – Campobasso: dove vedere la diretta live e risultato - snavajournalist : #Facebook Benvenuti nel nuovo mondo delle magnifiche sorti e progressive digitali. Perchè i monopoli sono pericolos… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Monopoli

DIRETTACAMPOBASSO (RISULTATO0 - 1): GOL DI TENKORANG! Il match- Campobasso valevole per la 8giornata di Serie C girone C è cominciato sotto la pioggia. Partenza da dimenticare per i ...A - 4 lunghezze, a pari merito cone Virtus Francavilla, ci sono proprio gli ospiti, reduci dal successo interno per 3 - 1 contro il Latina; hanno un percorso di quattro partite vinte, un ...La partita Bari - Turris del 10 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per l'ottava giornata del Girone C di Serie C ...Aggiornamenti in diretta Monopoli-Campobasso. Il Monopoli ospita al "Veneziani" il Campobasso per l'8° giornata del Girone C di Serie C.