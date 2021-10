(Di domenica 10 ottobre 2021) Il rigore che decide un Mondiale, il Milan dei sogni, la Juve del riscatto. E poi Zidane, Nedved, Van Basten. Arrigoe Marcelloa specchio, come si ama dire degli allenatori che giocano ...

Advertising

Gazzetta_it : A Trento oggi finale col botto: ecco Jacobs, Pogacar, Nirmal Purja, il volley azzurro e Lippi-Sacchi… - sportli26181512 : Lippi e Sacchi tra Subbuteo, rimpianti e campioni. E sullo scudetto...: Lippi e Sacchi tra Subbuteo rimpianti e cam… - Gazzetta_it : Lippi e Sacchi, tra Subbuteo, rimpianti e campioni. E sullo scudetto... - sportli26181512 : Lippi: 'Mondiale 2006? Ai rigori ho pensato che Trezeguet mi dovesse qualcosa...': Al Festival dello Sport di Trent… - zazoomblog : Lippi-Sacchi: «No Pallone doro a soliti noti ma a Jorginho» - #Lippi-Sacchi: #Pallone #soliti -

Ultime Notizie dalla rete : Lippi Sacchi

Mentre l'Italia di Mancini gioca contro il Belgio, loro un premio lo assegnano già: 'Il Pallone d'Oro di quest'anno andrebbe dato a Jorginho, non ai soliti noti', dice. E: 'Sono d'...in coro: 'Jorginho merita il Pallone d'Oro' leggi anche Mancini: "Pallone d'Oro? Deve vincerlo Jorginho" Infine, un parere sull'elezione del prossimo Pallone d'Oro .non ha dubbi ...Ultima giornata del Festival dello Sport: alle 18 è l'ora del campione olimpico dei 100. Alle 15 il fenomeno del ciclismo, ma anche scherma, calcio, pallavolo e la spettacolare chiusura con Carolina K ...Roberto Mancini punta ad entrare ancora di più nella storia della nazionale italiana. Dopo la vittoria nell’ultimo Europeo, il tecnico jesino punta infatti a mettersi alle spalle di Vittorio Pozzo in ...