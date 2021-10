Inter | ecco i soci di Interspac | c' è anche Alessandro Cattelan

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 11 titolari scelti da Simone Inzaghi per #SassuoloInter ?? #FORZAINTER ???? Powered by… - Inter : ?? | VINCITORE 6 partite. 3 assist. 1 gol. Tutto nel mese di settembre. Ecco il giocatore del mese scelto da Len… - Inter : ? | CONVOCATI Ecco la lista dei 24 nerazzurri a disposizione di Simone Inzaghi ?? - infoitsport : Cellino: 'Inter e Juventus indebitate: ecco a chi avrei assegnato lo scudetto' - infoitsport : Cellino: «Inter inadempiente, ecco cosa meritava il Milan» -

Ultime Notizie dalla rete : Inter ecco

La Gazzetta dello Sport

Nomi importanti sono presenti tra coloro che hanno intenzione di aiutare l'e i bilanci del club dopo la pandemia. Tra i soci figurano infatti Enrico Mentana , Alessandro Cattelan , Fabio ...... noto tifoso dell', che scrive su twitter: 'Donnarumma è certamente un bravo ragazzo, ma è il ..., tra gli 11 in campo oggi, Acerbi , si sarebbe meritato quella fascia un po' di più.' I ...Tanti vip tra i soci di Interspac: Cattelan, Mentana, Fognini e Bergomi tra coloro che già figurano nella lista ...Se l'Inter ha vinto il campionato con un passivo di 245 milioni, in realtà quel campionato l’ha perso 'Se l'Inter ha vinto il campionato con un passivo di 245 milioni, in realtà quel campionato lo ha ...