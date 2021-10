Il Papa apre il Sinodo: non è una convention ecclesiale (Di domenica 10 ottobre 2021) Lo ripete ancora una volta, come già aveva fatto nella riunione preparatoria: «Il Sinodo non è un Parlamento, non è una convention ecclesiale, non è un incontro di studio» Papa Francesco, nella messa per l’apertura della XVI Assemblea generale del Sinodo dei vescovi, indica il cammino che bisognerà fare in questi anni. Sull’esempio di Gesù, occorre metter in cammino, stare per strada. «Molte volte», spiega il Pontefice, «i Vangeli ci presentano Gesù “sulla strada”, mentre si affianca al cammino dell’uomo e si pone in ascolto delle domande che abitano e agitano il suo cuore. Così, Egli ci svela che Dio non alberga in luoghi asettici, in luoghi tranquilli, distanti dalla realtà, ma cammina con noi e ci raggiunge là dove siamo, sulle strade a volte dissestate della vita». Iniziando il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 ottobre 2021) Lo ripete ancora una volta, come già aveva fatto nella riunione preparatoria: «Ilnon è un Parlamento, non è una, non è un incontro di studio»Francesco, nella messa per l’apertura della XVI Assemblea generale deldei vescovi, indica il cammino che bisognerà fare in questi anni. Sull’esempio di Gesù, occorre metter in cammino, stare per strada. «Molte volte», spiega il Pontefice, «i Vangeli ci presentano Gesù “sulla strada”, mentre si affianca al cammino dell’uomo e si pone in ascolto delle domande che abitano e agitano il suo cuore. Così, Egli ci svela che Dio non alberga in luoghi asettici, in luoghi tranquilli, distanti dalla realtà, ma cammina con noi e ci raggiunge là dove siamo, sulle strade a volte dissestate della vita». Iniziando il ...

vaticannews_it : #10ottobre #PapaFrancesco apre il #Sinodo : non è una convention ecclesiale ma un evento di grazia - vaticannews_it : #5ottobre #PapaFrancesco apre in #Vaticano l’incontro dei rappresentanti delle fedi mondiali e rilancia l’appello… - alvyspera : RT @vaticannews_it: #10ottobre #PapaFrancesco apre il #Sinodo : non è una convention ecclesiale ma un evento di grazia - MariagladysVc : RT @vaticannews_it: #10ottobre #PapaFrancesco apre il #Sinodo : non è una convention ecclesiale ma un evento di grazia - VittorioPalumbo : RT @MassimoFaggioli: Papa Francesco apre il Sinodo. Roma assaltata dai fascisti. Sembra di essere tornati ai primi anni sessanta, Giovanni… -