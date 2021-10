Giornalisti: solidarietà di Ast a Cgil, basta attacchi squadristi a libertà sindacale e dell’informazione (Di domenica 10 ottobre 2021) FIRENZE – L’Associazione Stampa Toscana, sindacato unico ed unitario dei Giornalisti, è al fianco della Cgil per l’incredibile attacco squadrista subito alla sua sede di Roma da un gruppo di “no green pass” guidati da esponenti di Forza Nuova. Quando si attaccano le sedi sindacali, cioè dei rappresentanti dei lavoratori, non ci possono essere “se” L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 10 ottobre 2021) FIRENZE – L’Associazione Stampa Toscana, sindacato unico ed unitario dei, è al fianco dellaper l’incredibile attacco squadrista subito alla sua sede di Roma da un gruppo di “no green pass” guidati da esponenti di Forza Nuova. Quando si attaccano le sedi sindacali, cioè dei rappresentanti dei lavoratori, non ci possono essere “se” L'articolo proviene da Firenze Post.

