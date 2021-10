"Fatto passare per pazzo, la droga dello stupro...". Caso Morisi: toh, l'escort ora accusa l'amico, tutta un'altra storia? (Di domenica 10 ottobre 2021) Mentre l'accusa di spaccio nei confronti di Luca Morisi si avvia all'archiviazione, anche l'escort Petre R. vuole dire la sua. Il ragazzo inizia negando l'accusa di ricatto. Lui, stando a quanto ribadisce ai pm, non avrebbe agito per ricattare l'allora responsabile della comunicazione di Matteo Salvini. Per quella notte del 14 agosto i due (più un altro escort amico di Petre) avevano pattuito così: "Mille euro a testa più 500 per le spese. L'acconto di 1500 è stato versato sulla prepagata di Alexander". Eppure quei soldi al 20enne non bastavano e così ha chiamato i carabinieri: "Perché volevo i soldi per la mia prestazione. Per questo motivo e basta. Lo dice la legge di Dio. Lo dice la legge italiana e io sono italiano, sono cresciuto qui. Stavo male, volevo i soldi e volevo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) Mentre l'di spaccio nei confronti di Lucasi avvia all'archiviazione, anche l'Petre R. vuole dire la sua. Il ragazzo inizia negando l'di ricatto. Lui, stando a quanto ribadisce ai pm, non avrebbe agito per ricattare l'allora responsabile della comunicazione di Matteo Salvini. Per quella notte del 14 agosto i due (più un altrodi Petre) avevano pattuito così: "Mille euro a testa più 500 per le spese. L'acconto di 1500 è stato versato sulla prepagata di Alexander". Eppure quei soldi al 20enne non bastavano e così ha chiamato i carabinieri: "Perché volevo i soldi per la mia prestazione. Per questo motivo e basta. Lo dice la legge di Dio. Lo dice la legge italiana e io sono italiano, sono cresciuto qui. Stavo male, volevo i soldi e volevo ...

