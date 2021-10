F1 | GP di Turchia | Tabellino Gara | prima vittoria stagionale per Bottas

(Di domenica 10 ottobre 2021) Verstappen supera in classifica il rivale Hamilton, arrivato quinto alle spalle di Leclerc. Buona prova delle Ferrari F1, GP diF1, GP diF1, GP diF1, GP di– Alla fine del Gran Premio diMax Verstappen riesce a tenere alle proprie spalle Lewis Hamilton, per quanto sia stato il compagno di scuderia dell’inglese a vincere la corsa.conquista infatti il Gp di Istanbul,per lui, proprio davanti al pilota olandese e al suo compagno di squadra in RedBull Perez. Buona ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Turchia Tabellino

Calciomagazine

La Norvegia è reduce dal pareggio esterno per 1 - 1 contro la, agguantato grazie al gol di ... Chi la spunterà? La cronaca ed ilminuto per minuto [AGGIORNA LA DIRETTA] NORVEGIA: . A ...Pure subito dietro con solo due punti da recuperare la, pronta a fare l'impresa questa sera,... che la segue subito dietro con unsimile. Le due nazionali pure anche oggi subiscono la ...Il campione in carica Lewis Hamilton aveva conquistato tecnicamente la pole position per partire in testa, ma a causa della penalità retrocede all’undicesima posizione in griglia, lasciando a Valtteri ...La partita Norvegia - Montenegro dell'11 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per l'ottava giornata del Gruppo G di qualificazione ai ...