Energia | la commodity non basta più | sfide di un mercato retail in evoluzione

Leggi su quifinanza

(Di domenica 10 ottobre 2021) In una fase didi progressiva liberalizzazione sono diverse ledigitali che ilenergysi trova ad affrontare. Circa l’80% dei clienti cerca informazioni sui fornitori dionline, ma 1 su 3 sceglie ancora i canali tradizionali per acquistare. In tale scenario i fornitori disi trovano a confrontarsi con clienti sempre più esigenti e sofisticati, a cui offrire una proposta di valore che superi il concetto di pura. È quanto emerge dall’ultimo studio sull’delenergetico realizzato da Bain & Company e Google presentato in occasione della terza edizione Energy Digital Summit. Tra i principali driver che gli operatori dovranno necessariamente tenere in ...