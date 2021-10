Corona all’attacco | “Non ho speculato sui problemi della mensa utilizzati strumentalmente da Mastella”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 10 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del movimento politico ‘Altra Benevento è possibile’ a firma di Gabriele. Il coordinamento delle liste che sostengono Clementesi è scomodato, al gran completo, per attaccare me, da giorni sottoposto a fuoco incrociato, anche sulla vicendascolastica. Voglio ricordare che il ritardofornitura dei pasti, il cambio dei menù, idi iscrizione e le sanzioni per la mancata comunicazione di assenza dei bambini, sono stati segnalati non da me ma da un comitato di genitori senza alcuna mia partecipazione, nè diretta nè indiretta. É stato il sindacoa chiamarmi in causa sostenendo che il servizio non ha funzionato come avrebbe dovuto a causa di un boicottaggio di un ...