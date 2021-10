“Un po’”, il singolo di Gioia: “Dobbiamo imparare a bastare a noi stessi” (Di sabato 9 ottobre 2021) “In ogni mia canzone mi piace raccontare una storia. Alcune sono autobiografiche, altre per niente, altre ancora contengono sprazzi della mia vita” Dal 1° ottobre è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Un po’” (BIT Records), nuovo singolo di Gioia. “Un po’”, ultimo brano di Gioia, parla di una ragazza innamorata al punto che smania per avere le attenzioni dell’altra persona che, però, non ricambia questo sentimento. Il mood del pezzo è a tratti ironico ed evidenzia come a volte l’amore può farci umiliare, accecandoci e facendoci dimenticare delle cose davvero importanti. Il senso della canzone è che ognuno di noi dovrebbe bastare a se stesso per trovare un proprio equilibrio e un senso di realizzazione nella vita. Gioia ci ha gentilmente concesso ... Leggi su lopinionista (Di sabato 9 ottobre 2021) “In ogni mia canzone mi piace raccontare una storia. Alcune sono autobiografiche, altre per niente, altre ancora contengono sprazzi della mia vita” Dal 1° ottobre è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Un po’” (BIT Records), nuovodi. “Un po’”, ultimo brano di, parla di una ragazza innamorata al punto che smania per avere le attenzioni dell’altra persona che, però, non ricambia questo sentimento. Il mood del pezzo è a tratti ironico ed evidenzia come a volte l’amore può farci umiliare, accecandoci e facendoci dimenticare delle cose davvero importanti. Il senso della canzone è che ognuno di noi dovrebbea se stesso per trovare un proprio equilibrio e un senso di realizzazione nella vita.ci ha gentilmente concesso ...

Advertising

sissiaLD : @ciaosonoalicee Daccordissimo con te…. Ma poi sono richieste anche scritte in modo divertente e carino. Le fa capir… - therealfedeez : RT @SpotifyItaly: Un #NewMusicFriday così romantico non si vedeva da un po': ascolta ora 'Meglio del cinema', l'ultimo singolo di @Fedez, e… - GiorgioAntonel1 : RT @_kuball_: 'They ask me why I’m so hot. Cause I’m Italian-O' Dal nuovo singolo dei @thisismaneskin 'Mammamia' (un po' ripetitivo). Una… - _kuball_ : 'They ask me why I’m so hot. Cause I’m Italian-O' Dal nuovo singolo dei @thisismaneskin 'Mammamia' (un po' ripetit… - inutile_canzone : RT @vitaparanoiiaa: Nuvole di zanzare è a 209k, essendo il singolo che precede l’album, che dite che la facciamo aumentare un po’??????. h… -

Ultime Notizie dalla rete : po’ singolo 30 Migliori Seminatrice Per Prato Testato e Qualificato 2021 Unicittà informazione universitaria