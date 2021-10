Traffico Roma del 09-10-2021 ore 17:30 (Di sabato 9 ottobre 2021) Luceverde Roma per ritrovati dalla redazione sul Raccordo Anulare in carreggiata interna coda all’altezza di Castel Giubileo in carreggiata esterna trappi la Tuscolana ancora disagi in via Flaminia a causa di un incendio auto la strada è stata chiusa tra saxarubra Labaro Verso il raccordo Traffico deviato su via di Grottarossa ripercussioni sul viadotto Giubileo del 2000 in direzione centro poco distante sulla Cassia rallentamenti tra via di lusso in via di Grottarossa in direzione centro città sulla tangenziale est code tra via della Farnesina e la Salaria in direzione San Giovanni e si sta in fila sulla Salaria all’altezza dell’ aeroporto dell’Urbe in direzione centro Traffico incolonnato Nomentana verso Porta Pia e sul Muro Torto verso Piazza del Popolo sud di Roma code sulla Appia all’altezza dell’ Ippodromo delle ... Leggi su romadailynews (Di sabato 9 ottobre 2021) Luceverdeper ritrovati dalla redazione sul Raccordo Anulare in carreggiata interna coda all’altezza di Castel Giubileo in carreggiata esterna trappi la Tuscolana ancora disagi in via Flaminia a causa di un incendio auto la strada è stata chiusa tra saxarubra Labaro Verso il raccordodeviato su via di Grottarossa ripercussioni sul viadotto Giubileo del 2000 in direzione centro poco distante sulla Cassia rallentamenti tra via di lusso in via di Grottarossa in direzione centro città sulla tangenziale est code tra via della Farnesina e la Salaria in direzione San Giovanni e si sta in fila sulla Salaria all’altezza dell’ aeroporto dell’Urbe in direzione centroincolonnato Nomentana verso Porta Pia e sul Muro Torto verso Piazza del Popolo sud dicode sulla Appia all’altezza dell’ Ippodromo delle ...

