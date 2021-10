Torino, la promessa del candidato del centrodestra ai lavoratori dell’ex Embraco: “Grazie ai miei amici entro giugno vi ricolloco tutti” (Di sabato 9 ottobre 2021) “Mi prendo un impegno diverso: entro giugno 2022, che io diventi sindaco o che non diventi sindaco, vi garantisco di riuscire a ricollocarvi. Vi do la garanzia di ricollocarvi tutti e 391. Io non sono il sindaco imprenditore che mette su la fabbrica, ma Grazie alle mie relazioni e ai miei amici imprenditori vi ricollocherò tutti”. Paolo Damilano, candidato del centrodestra alle Comunali di Torino, ha esordito così all’incontro con gli operai Ex Embraco, che hanno portato una dichiarazione di intenti da far firmare ai due contendenti. All’incontro dovevano esserci entrambi i candidati, Damilano e Stefano Lo Russo, ma il primo non ha voluto attendere l’avversario. “Io non ho aziende per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) “Mi prendo un impegno diverso:2022, che io diventi sindaco o che non diventi sindaco, vi garantisco di riuscire a ricollocarvi. Vi do la garanzia di ricollocarvie 391. Io non sono il sindaco imprenditore che mette su la fabbrica, maalle mie relazioni e aiimprenditori vi ricollocherò”. Paolo Damilano,delalle Comunali di, ha esordito così all’incontro con gli operai Ex, che hanno portato una dichiarazione di intenti da far firmare ai due contendenti. All’incontro dovevano esserci entrambi i candidati, Damilano e Stefano Lo Russo, ma il primo non ha voluto attendere l’avversario. “Io non ho aziende per ...

