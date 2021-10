Stranger Things 4, David Harbour: "Vogliamo evitare che finisca come Lost" (Di sabato 9 ottobre 2021) David Harbour ha parlato di Stranger Things 4 sottolineandone la svolta action e ha azzardato un paragone con il finale di Lost. In occasione di un panel tenutosi al New York Comic Con, David Harbour ha parlato della quarta stagione di Stranger Things, ne ha sottolineato la svolta action e ha persino fatto un paragone con Lost. come riportato da Entertainment Weekly, David Harbour ha anche rivelato che la quarta stagione di Stranger Things approfondirà il passato del suo Jim Hopper. L'attore ha dichiarato: "Ci sono svariate storyline e una riguarda me in Russia. Diciamo che il mio personaggio è davvero desideroso di tornare a casa!". ... Leggi su movieplayer (Di sabato 9 ottobre 2021)ha parlato di4 sottolineandone la svolta action e ha azzardato un paragone con il finale di. In occasione di un panel tenutosi al New York Comic Con,ha parlato della quarta stagione di, ne ha sottolineato la svolta action e ha persino fatto un paragone conriportato da Entertainment Weekly,ha anche rivelato che la quarta stagione diapprofondirà il passato del suo Jim Hopper. L'attore ha dichiarato: "Ci sono svariate storyline e una riguarda me in Russia. Diciamo che il mio personaggio è davvero desideroso di tornare a casa!". ...

