Scuola chiusa la sezione di un nido comunale “educatrice vaccinata e con green pass regolare contagiata con sintomi”

(Di sabato 9 ottobre 2021) Come segnala il sindacato Cub di Vicenza, sono già iniziate le prime chiusure per contagio. È il caso del– già aperto dai primi giorni di settembre ai bambini 0-6 anni – in zona Parco Città a Vicenza, dove unaè stataper Covid. Unae consarebbe stata… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

LucianoCannito : @Margi624 Questa scuola è chiusa da anni… - ilventodelmare : @Corriere anche a Trieste. La scuola italiana è pericolante da mo'... - itsnxda : MA DIO IO MAMMA SE LA SCUOLA OGGI È CHIUSA PERCHÉ MI DEVI SVEGLIARE? PER UNA VOLTA CHE È CHIUSA DI SABATO - infoitinterno : Focolaio Covid sul Gargano, chiusa scuola a San Nicandro. '60 positivi, gran parte giovanissimi' - infoitinterno : Il Covid riprende a correre, una sessantina di contagiati e 200 cittadini in quarantena a San Nicandro. Focolaio in… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola chiusa

LA NAZIONE

... il 19 ottobre in collegamento da Finale Emilia, a cura del centro di salute mentale di Mirandola, cooperativa sociale Gulliver, Liceo Morando Morandi); gli adolescenti e laa marzo ...Gli agenti erano stati allertati dalladelle bambine. I docenti, infatti, si erano ... Mentre è rimasta mortain casa per molto più tempo la povera anziana austriaca. La donna aveva 89 ...Il “doppio turno”, predisposto da un provvedimento del Prefetto, non convince i sindacati della scuola; diverse le mobilitazioni studentesche per ottenere un potenziamento del trasporto pubblico Fino ...Secondo l’Istat gli uomini fra i 35 e i 44 anni si impegnano di più. «Ora tocca alle madri: devono imparare a non tenere troppo legati i ragazzi» ...