Sassuolo, Carnevali: “Marotta è il mio maestro, serve progettualità” (Di sabato 9 ottobre 2021) “Il Sassuolo Calcio parte dall’idea del dottor Squinzi. Una persona straordinaria, eccezionale. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e di poter lavorare con loro, anche con la dottoressa Spazzoli. Una proprietà come Mapei che ha quasi 100 fabbriche del mondo e il Sassuolo Calcio era una delle loro aziende. Ora c’è Veronica con il fratello Marco, la continuità”. L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, è intervenuto così al Festival dello Sport che si sta svolgendo a Trento. “Sono state persone speciali perchè avevano un’umiltà incredibile, obiettivi ben precisi, capacità straordinarie. Persone diverse da quelle che possiamo trovare in questo mondo, persone che ti lasciano lavorare. Per noi che operiamo in questo mondo è una delle cose più importanti: poter portare avanti le tue idee sapendo che ti ... Leggi su sportface (Di sabato 9 ottobre 2021) “IlCalcio parte dall’idea del dottor Squinzi. Una persona straordinaria, eccezionale. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e di poter lavorare con loro, anche con la dottoressa Spazzoli. Una proprietà come Mapei che ha quasi 100 fabbriche del mondo e ilCalcio era una delle loro aziende. Ora c’è Veronica con il fratello Marco, la continuità”. L’amministratore delegato del, Giovanni, è intervenuto così al Festival dello Sport che si sta svolgendo a Trento. “Sono state persone speciali perchè avevano un’umiltà incredibile, obiettivi ben precisi, capacità straordinarie. Persone diverse da quelle che possiamo trovare in questo mondo, persone che ti lasciano lavorare. Per noi che operiamo in questo mondo è una delle cose più importanti: poter portare avanti le tue idee sapendo che ti ...

Advertising

reshadeco : RT @marifcinter: #Carnevali: 'Sensi al Sassuolo non ha mai avuto problemi fisici. Il salto all'Inter è un salto importante, ha grandissime… - grafuio : RT @marifcinter: #Carnevali: 'Sensi al Sassuolo non ha mai avuto problemi fisici. Il salto all'Inter è un salto importante, ha grandissime… - sportface2016 : #Sassuolo, #Carnevali: '#Marotta è il mio maestro, serve progettualità' - LuigiBevilacq17 : RT @marifcinter: #Carnevali: 'Sensi al Sassuolo non ha mai avuto problemi fisici. Il salto all'Inter è un salto importante, ha grandissime… - cmdotcom : #Sassuolo, #Carnevali: '#Inter su #Raspadori, ma non ha chances per gennaio. Neanche per #Scamacca' #calciomercato… -