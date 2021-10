Pioli | «Fischi a Donnarumma? Relazione con i tifosi fatta da amore e dispiacere»

(Di sabato 9 ottobre 2021) Sulle pagine de Il Giornale, Stefanoha parlato anche deia Gigiodurante Italia-Spagna Nella lunga intervista rilasciata a Il Giornale, Stefanoha parlato anche deidurante Italia-Spagna.– «Gigio ha dato tutto per il Milan fino all’ultimo giorno e il club l’ha ricambiato proteggendolo e pagandolo fino all’ultimo giorno. Il presidente Scaroni è intervenuto il giorno prima della sfida tra Italia e Spagna chiedendo che non venisse accolto con i. Poi entrano in gioco la passione e i sentimenti. L’enormeche c’è tra la tifoseria e il calciatore èdi tantoma anche tanto ...

Advertising

Milannews24_com : #Pioli parla dei fischi a #Donnarumma ??? - MilanPress_it : I FISCHI A DONNARUMMA: PARLA IL MISTER ?? Stefano Pioli ha rilasciato un’intervista a Il Giornale, nel giorno dei s… - Sport_Fair : #Pioli dice la sua sui fischi a #Donnarumma Le parole dell'allenatore del #Milan - GoalItalia : I fischi a #Donnarumma? #Pioli ha la sua idea ?? - infoitsport : Pioli: “Io lo stesso di 5 anni fa. Scudetto? Lotta a 5/6. Donnarumma? I fischi…” -

Ultime Notizie dalla rete : Pioli Fischi

...intervenuto anche Stefano, allenatore rossonero: 'Donnarumma? Gigio ha dato tutto per il Milan fino all'ultimo giorno e il club ha ricambiato proteggendolo e pagandolo fino alla fine. I? ...risponde anche a Mino Raiola , che ha accusato il Milan di non proteggere Gigio: 'Gigio ha ...è intervenuto il giorno prima di Italia - Spagna chiedendo che non venisse accolto con i. Poi ...Pioli a Il Giornale: "Aspetto Bakayoko e Messias che mi piace molto. Non mi sono mai sentito precario. Ibra e Giroud torneranno molto utili".Stefano Pioli ha concesso una lunga intervista a Il Giornale in cui ha parlato anche dei fischi ricevuti da Gianluigi Donnarumma Stefano Pioli ha concesso una lunga intervista a Il Giornale in cui ha ...