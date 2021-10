Picariello Città Aperta | “Andiamo a vincere con la serietà e la compostezza di sempre”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Le dure sferzate che in queste ore il candidato sindaco Clemente Mastella rivolge miserabilmente al suo avversario Luigi Diego Perifano, candidato sindaco della coalizione ‘Alternativa per Benevento’, non possono che rappresentare la chiara riprova di una posizione arrogante e supponente che lo stesso Mastella ha deciso di assumere nella sua corsa disperata alla riconquista dello scranno più alto di Palazzo Mosti”. Con queste parole Antonio, di ‘’, lista appartenente alla coalizione ApB di Perifano, commenta quanto appare ai propri occhi in questa fase di avvio della campagna elettorale per il turno di ballottaggio previsto per i prossimi 17 e 18 ottobre. “Sono certo – ha proseguito– che i concittadini beneventani, sapendo intuire le paure che ...