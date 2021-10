Inter, Brozovic in scadenza a giugno. La società studia il rinnovo (Di sabato 9 ottobre 2021) L’Inter deve blindare al più presto i pezzi pregiati della propria rosa in scadenza: le parole di Marotta in merito all’imminente rinnovo di alcuni di questi tranquillizzano un po’ i tifosi, che hanno già dovuto veder partire in estate Lukaku e Hakimi. Oltre a quelli di Lautaro e Barella, è impellente il contratto di Marcelo Brozovic che è in scadenza a giugno prossimo: dalla Spagna si vocifera di un Interesse del Barcellona per il croato già a gennaio. Uno scenario possibile solo nel caso in cui non dovesse arrivare la firma: per Brozovic l’intesa potrebbe essere raggiunta sulla base di 6 milioni di euro a stagione. Leggi su footdata (Di sabato 9 ottobre 2021) L’deve blindare al più presto i pezzi pregiati della propria rosa in: le parole di Marotta in merito all’imminentedi alcuni di questi tranquillizzano un po’ i tifosi, che hanno già dovuto veder partire in estate Lukaku e Hakimi. Oltre a quelli di Lautaro e Barella, è impellente il contratto di Marceloche è inprossimo: dalla Spagna si vocifera di unesse del Barcellona per il croato già a gennaio. Uno scenario possibile solo nel caso in cui non dovesse arrivare la firma: perl’intesa potrebbe essere raggiunta sulla base di 6 milioni di euro a stagione.

