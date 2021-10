Giro di Lombardia, Remco Evenepoel bocciato e mai in lizza con i migliori (Di sabato 9 ottobre 2021) Si è concluso con il trionfo di Tadej Pogacar il Giro di Lombardia 2021, Julian Alaphilippe e compagni sono i grandi delusi di oggi. Sorprendente in negativo la prestazione di Remco Evenepoel, mai protagonista e apparso demotivato e fuori bolla fin dalle prime battute. Il belga si stacca sulle rampe del Passo Ganda e saluta la compagnia, passo a vuoto inaspettato a seguito della vittoria alla Coppa Bernocchi di inizio settimana. Dopo il pasticcio al Giro dell’Emilia con Joao Almeida tanti si aspettavano una faida interna in casa Deceunink tra Evenepoel ed il Campione del Mondo in carica Julian Alaphilippe per assumersi i ranghi di capitano, ma il problema non si è posto. Forse mancava la motivazione oltre alle gambe, sta di fatto che mentre i compagni si davano da fare per contendere a ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) Si è concluso con il trionfo di Tadej Pogacar ildi2021, Julian Alaphilippe e compagni sono i grandi delusi di oggi. Sorprendente in negativo la prestazione di, mai protagonista e apparso demotivato e fuori bolla fin dalle prime battute. Il belga si stacca sulle rampe del Passo Ganda e saluta la compagnia, passo a vuoto inaspettato a seguito della vittoria alla Coppa Bernocchi di inizio settimana. Dopo il pasticcio aldell’Emilia con Joao Almeida tanti si aspettavano una faida interna in casa Deceunink traed il Campione del Mondo in carica Julian Alaphilippe per assumersi i ranghi di capitano, ma il problema non si è posto. Forse mancava la motivazione oltre alle gambe, sta di fatto che mentre i compagni si davano da fare per contendere a ...

