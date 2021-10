Gf Vip, Alessia Macari è incinta di una femminuccia e rivela i due nomi tra i quali è indecisa (e sono uno più particolare dell’altro) (Di sabato 9 ottobre 2021) Alessia Macari è incinta di una femminuccia e ha rivelato tra quali nomi è indecisa. La bella vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip e il marito Oliver Kragl, sposato nel maggio del 2020, hanno annunciato a mezzo social prima la gravidanza, e poi il sesso del loro primo bebè scoperto durante un gender reveal party. Alessia ha lasciato recentemente una breve intervista al settimanale Nuovo al quale ha rivelato di essere indecisa tra due nomi molto particolari per la sua bambina: Heidi e Sia. La Macari si è poi detta molto felice di essere in attesa di una femminuccia: Ora non sarò più l’unica donna di casa, ma saremo in due. Ho sempre ... Leggi su isaechia (Di sabato 9 ottobre 2021)di unae hato tra. La bella vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip e il marito Oliver Kragl, sposato nel maggio del 2020, hanno annunciato a mezzo social prima la gravidanza, e poi il sesso del loro primo bebè scoperto durante un gender reveal party.ha lasciato recentemente una breve intervista al settimanale Nuovo al quale hato di esseretra duemolto particolari per la sua bambina: Heidi e Sia. Lasi è poi detta molto felice di essere in attesa di una: Ora non sarò più l’unica donna di casa, ma saremo in due. Ho sempre ...

