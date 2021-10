Fratelli Muccino | ancora gelo dopo più di 10 anni | parla Gabriele

Leggi su dilei

(Di sabato 9 ottobre 2021) Sono, entrambi amatissimi nel mondo del cinema, ma tra loro non c’è più alcun tipo di rapporto: si tratta di Silvio e, che da oltre diecihanno interrotto qualsiasi collegamento e hanno smesso di sentirsi e frequentarsi. Una faida nota ai più, di cui è tornato are il maggiore dei due., la sua vita tra carriera e famigliauna lunga carriera, che l’ha visto impegnato ad Hollywood e sui set dei film più apprezzati e amati come regista e come sceneggiatore,ha deciso che è arrivato il momento di raccontare la sua vita straordinaria, ripercorrendo la memoria tra successi e dispiaceri. Si è così lasciato andare e ha messo tutto nero su bianco in un ...