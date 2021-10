(Di domenica 10 ottobre 2021)Via Mastro Giorgio, 29 – 00153Tel. 06/5746800 Sito Internet: www.atestaccio.it Tipologia:na Prezzi: antipasti 9/13€, primi 11/13€, secondi 14/26€, dolci 7/8€ Giorno di chiusura: mai OFFERTA Lontanissima nell’atmosfera dalla verace osteria che fu, la proposta culinaria continua tutto sommato però a perpetuarne abbastanza fedelmente la tradizione con i classici piatti della cucinanesca disponibili secondo calendario, scritti a mano nella lista del giorno, serviti in porzioni abbondanti e preparati con ricette molto semplici, non sempre a dire il vero in modo impeccabile. Esattamente come ai tempi di “”, cui però la rustica approssimazione si perdonava più facilmente, considerato il contesto genuino e i prezzi certamente più leggeri. Per la ...

Advertising

ste47944837 : @barbara86865075 Se dovessi capitare a Roma sarei felice di offrirti un caffè…?? - Marilenapas : RT @frapietrella: Uscire dai pali, entrare nel business. Ve lo ricordate Doni? Portiere della Roma e del Brasile, oggi fa l’imprenditore a… - Amadeus60069262 : @barbarab1974 Mattarella e Draghi che chiamano Landini per mostrargli solidarietà. Questa la dice lunga sulla vera… - marialetiziama9 : RT @elenagalluz: Torino 9 ottobre 2021 con Roma ... Davanti ai venduti CISL Appuntamento a lunedì Inizio della settimana di scioperi 11 ott… - Dakini02478820 : RT @elenagalluz: Torino 9 ottobre 2021 con Roma ... Davanti ai venduti CISL Appuntamento a lunedì Inizio della settimana di scioperi 11 ott… -

Ultime Notizie dalla rete : Felice Roma

... via Palmiro Togliatti, salendo poi in via dei Pioppi sino alla Chiesa di Sanda Cantalice. ... Così prende forma il secondo articolo su "confusa", però non solo per le strade private o ...... è caccia al Jackpot milionario anche se il gioco della Sisal non manca mai di rendere... 82,6 milioni di euro Estrazione Lotto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMOTORINO ...Arthur ha parlato a JTV dopo la partita amichevole disputata e vinta contro l’Alessandria in cui è tornato in campo. Arthur ha parlato a JTV dopo la vittoria della Juve in amichevole contro l’Alessand ...L'esterno della Roma Leonardo Spinazzola ha rilasciato un'intervista nella quale, oltre a parlare del recupero dal suo infortunio, ripercorre le grandi emozioni dell'europeo vinto con la Nazionale, ri ...