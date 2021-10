F1, come partirà Lewis Hamilton con la penalizzazione nel GP di Turchia. Rimonta difficile (Di sabato 9 ottobre 2021) Lewis Hamilton scatterà dall’undicesima piazzola nel GP di Turchia 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Istanbul. Il sette volte Campione del Mondo ha realizzato il miglior tempo nelle qualifiche del sabato pomeriggio, ma il britannico deve scontare una penalizzazione di dieci posizioni sulla griglia di partenza del Gran Premio in terra anatolica. Il motivo della retrocessione è presto detto: sulla sua Mercedes sono state sostituite alcune componenti. Il leader del campionato, con soltanto due punti di vantaggio su Max Verstappen, dovrà cercare una Rimonta difficile in gara. Non sarà facile risalire dalla sesta fila, anche se il meteo incerto potrebbe rimescolare le carte in tavola. Lewis Hamilton dovrà cercare di limitare i ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021)scatterà dall’undicesima piazzola nel GP di2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Istanbul. Il sette volte Campione del Mondo ha realizzato il miglior tempo nelle qualifiche del sabato pomeriggio, ma il britannico deve scontare unadi dieci posizioni sulla griglia di partenza del Gran Premio in terra anatolica. Il motivo della retrocessione è presto detto: sulla sua Mercedes sono state sostituite alcune componenti. Il leader del campionato, con soltanto due punti di vantaggio su Max Verstappen, dovrà cercare unain gara. Non sarà facile risalire dalla sesta fila, anche se il meteo incerto potrebbe rimescolare le carte in tavola.dovrà cercare di limitare i ...

Ultime Notizie dalla rete : come partirà Gp Turchia: Leclerc, 'spingerò ma avversario è McLaren' "Io aspiro sempre al gradino più alto, anche quando parto 15/o o se è molte volte difficile come in quest'anno. Io spingerò per questo, avendo in testa che il campionato non ce lo giochiamo ...partirà ...

F1, GP Turchia: Hamilton miglior tempo ma la pole è di Bottas ... quella di Carlos Sainz , è stata cambiata l'intera power unit e quindi lo spagnolo partirà in ... Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen con le Alfa Romeo e Nikita Mazepin , che come al solito ne ha ...

