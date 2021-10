Discoteche, palestre, cinema e teatri: al via i contributi speciali per 140 milioni. Le nuove capienze in vigore (Di sabato 9 ottobre 2021) Il fondo attivato dal Mise. contributi variabili fino a un massimo di 25 mila euro a seconda dell’attività. Lo strumento speciale previsto dal decreto Sostegni bis Leggi su corriere (Di sabato 9 ottobre 2021) Il fondo attivato dal Mise.variabili fino a un massimo di 25 mila euro a seconda dell’attività. Lo strumento speciale previsto dal decreto Sostegni bis

