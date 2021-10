Dazn, ancora problemi: va in onda Forum al posto di Juve-Alessandria (Di sabato 9 ottobre 2021) Forum su Dazn Gli abbonati di Dazn questa non se l’aspettavano. Molti di essi, stamane, avranno strabuzzato gli occhi quando, al posto dell’amichevole tra Juventus e Alessandria, hanno trovato in onda una puntata di Forum. Proprio così. Per oltre mezz’ora, a motivo di un problema tecnico stavolta non dovuto alla piattaforma, gli utenti non hanno visto il confronto sportivo ma quello tra i contendenti del court show di Canale5. Secondo quanto emerso, l’insolito fuori programma è stato causato da un errore di EI Towers, che ha sbagliato la distribuzione del segnale, prendendo un feed sbagliato da mandare in onda su Dazn. Così, il programma di Barbara Palombelli ha soppiantato la partita di calcio per diversi minuti, ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 9 ottobre 2021)suGli abbonati diquesta non se l’aspettavano. Molti di essi, stamane, avranno strabuzzato gli occhi quando, aldell’amichevole trantus e, hanno trovato inuna puntata di. Proprio così. Per oltre mezz’ora, a motivo di un problema tecnico stavolta non dovuto alla piattaforma, gli utenti non hanno visto il confronto sportivo ma quello tra i contendenti del court show di Canale5. Secondo quanto emerso, l’insolito fuori programma è stato causato da un errore di EI Towers, che ha sbagliato la distribuzione del segnale, prendendo un feed sbagliato da mandare insu. Così, il programma di Barbara Palombelli ha soppiantato la partita di calcio per diversi minuti, ...

