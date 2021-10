Crollano calcinacci in una scuola in provincia di Palermo, due alunni finiscono in ospedale (Di sabato 9 ottobre 2021) Momenti di panico all’ora di uscita da scuola a Terrasini. Un consistente pezzo di intonaco si è distaccato dal solaio al piano terra del plesso che ospita la scuola media dell’istituto comprensivo Papa Giovanni XXIII di viale Titì Consiglio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 9 ottobre 2021) Momenti di panico all’ora di uscita daa Terrasini. Un consistente pezzo di intonaco si è distaccato dal solaio al piano terra del plesso che ospita lamedia dell’istituto comprensivo Papa Giovanni XXIII di viale Titì Consiglio. L'articolo .

