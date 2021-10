Covid, Modella no vax rinuncia alla gara di bellezza Miss Mondo per non sottoporsi al vaccino (Di sabato 9 ottobre 2021) Per paura di sottoporsi al vaccino anti Covid distrugge il suo sogno di partecipare a Miss Mondo . La ventunenne olandese Dilay Willemstein , vincitrice dell'edizione nazionale del concorso, era stata ... Leggi su leggo (Di sabato 9 ottobre 2021) Per paura dialantidistrugge il suo sogno di partecipare a. La ventunenne olandese Dilay Willemstein , vincitrice dell'edizione nazionale del concorso, era stata ...

