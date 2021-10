Calciomercato Juventus, spunta una nuova concorrente per Tchouameni (Di sabato 9 ottobre 2021) L’interesse della Juventus per Tchouameni La Juventus ha da tempo messo gli occhi su Tchouameni. Il giovane centrocampista del Monaco, infatti, sta dimostrando di essere un importante prospetto in chiave internazionale, tanto da essere valutato circa 40 milioni di euro dal suo club. Proprio il prezzo del suo cartellino a fatto desistere la Juve dall’acquistarlo la scorsa estate, visto anche il pesante bilancio. I bianconeri, però, non hanno smesso di osservare il giocatore, tanto che stanno pensando a che strategia utilizzare per acquistarlo nelle prossime sessioni di mercato. Tra l’altro, da alcune indiscrezioni di questi ultimi giorni, il club di Agnelli vorrebbe addirittura tentare l’affondo già a gennaio, magari facendo partire qualcun altro a centrocampo. Tra gli indiziati a lasciare Torino, infatti, ci sono ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 9 ottobre 2021) L’interesse dellaperLaha da tempo messo gli occhi su. Il giovane centrocampista del Monaco, infatti, sta dimostrando di essere un importante prospetto in chiave internazionale, tanto da essere valutato circa 40 milioni di euro dal suo club. Proprio il prezzo del suo cartellino a fatto desistere la Juve dall’acquistarlo la scorsa estate, visto anche il pesante bilancio. I bianconeri, però, non hanno smesso di osservare il giocatore, tanto che stanno pensando a che strategia utilizzare per acquistarlo nelle prossime sessioni di mercato. Tra l’altro, da alcune indiscrezioni di questi ultimi giorni, il club di Agnelli vorrebbe addirittura tentare l’affondo già a gennaio, magari facendo partire qualcun altro a centrocampo. Tra gli indiziati a lasciare Torino, infatti, ci sono ...

Advertising

GiovaAlbanese : Se ci saranno le condizioni, la #Juventus lavorerà nelle prossime sessioni di #calciomercato per centrare due obiet… - Gazzetta_it : Juve, c'è l'accordo con Dybala per il rinnovo del contratto fino al 2025 - DiMarzio : #Juventus-#Dybala: il rinnovo è sempre più vicino. Resta da trovare l'accordo sui bonus: la situazione - gilnar76 : Calciomercato Juve: il Milan prova a soffiare l’obiettivo a centrocampo. Ultime #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - Nic67finalfine : RT @GiovaAlbanese: Se ci saranno le condizioni, la #Juventus lavorerà nelle prossime sessioni di #calciomercato per centrare due obiettivi:… -