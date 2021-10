Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata dell’8/10/21 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Che a causa della finale per il terzo e quarto posto della Nation League (che si terrà domenica alle 15 e andrà in onda sulla Rai) la puntata di Amici sia slittata lunedì alle 14.45 al posto di Uomini e Donne l’ha deciso Pier Silvio, mica Maria De Filippi. Ma sono certa che la Sanguinaria, all’idea di prolungare ulteriormente la nostra spasmodica attesa della cacciata di Joele Milan, avrà sadicamente gioito. Sicuro proprio. Che poi, ‘spasmodica‘… mi sa che stiamo riponendo un po’ troppe speranze in ‘sta puntata, mossi dalla noia di tutte le altre. Vedo gente sui social fremere all’idea di un’emozione furibonda di Queen Mary, ma di furibondo potrebbe esserci stato giusto il ceffone (che taglieranno sicuramente) di quella dama a Graziano Amato per colpa delle mutandine, eh. Che le anticipazioni mi son ... Leggi su isaechia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Che a causa della finale per il terzo e quarto posto della Nation League (che si terrà domenica alle 15 e andrà in ondaRai) ladi Amici sia slittata lunedì alle 14.45 al posto dil’ha deciso Pier Silvio, mica Maria De Filippi. Ma sono certa che la Sanguinaria, all’idea di prolungare ulteriormente la nostra spasmodica attesa della cacciata di Joele Milan, avrà sadicamente gioito. Sicuro proprio. Che poi, ‘spasmodica‘… mi sa che stiamo riponendo un po’ troppe speranze in ‘sta, mossi dalla noia di tutte le altre. Vedo gente sui social fremere all’idea di un’emozione furibonda di Queen Mary, ma di furibondo potrebbe esserci stato giusto il ceffone (che taglieranno sicuramente) di quella dama a Graziano Amato per colpa delle mutandine, eh. Che le anticipazioni mi son ...

Advertising

Mov5Stelle : IL 10 E 11 OTTOBRE VOTA MOVIMENTO 5 STELLE: ECCO COME ?? Dopo aver barrato il simbolo, puoi esprimere una o due pr… - Mov5Stelle : ECCO COME VOTARE IL MOVIMENTO 5 STELLE ALLE ELEZIONI DEL 10 E 11 OTTOBRE Dopo aver barrato il simbolo, puoi esprim… - Mov5Stelle : IN SARDEGNA E SICILIA VOTA MOVIMENTO 5 STELLE ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE Dopo aver barrato il simbolo, puoi espr… - Ivan_libertario : L'ipocrisia di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni:dai rosari,al cuore immacolato di Maria,da 'io sono una donna,son… - maurosalza : Perché le donne prendono più cuori degli uomini? -