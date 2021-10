The Women’s Tour: Lorena Wiebes brucia Elisa Balsamo in volata e fa doppietta. Vollering rimane leader (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nella quinta e penultima tappa del The Women’s Tour si riconferma allo sprint Lorena Wiebes, che nella giornata di ieri aveva battuto la nostra Chiara Consonni in volata. Una doppietta che in pochi si sarebbero aspettati alla vigilia, ma l’olandesina del Team DSM non ha lasciato scampo alle avversarie nemmeno sul traguardo di Clacton-on-Sea battendo tutte con due biciclette di vantaggio. Secondo posto per la campionessa del mondo Elisa Balsamo. La frazione odierna è stata caratterizzata dalla lunga fuga solitaria di Hayley Simmonds (CAMS-Basso Bikes), che ha vestito la maglia di leader virtuale per buona parte della tappa. Ripresa inesorabilmente in vista del cartello dei meno 15 all’arrivo, nessuno è riuscito a evitare la ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nella quinta e penultima tappa del Thesi riconferma allo sprint, che nella giornata di ieri aveva battuto la nostra Chiara Consonni in. Unache in pochi si sarebbero aspettati alla vigilia, ma l’olandesina del Team DSM non ha lasciato scampo alle avversarie nemmeno sul traguardo di Clacton-on-Sea battendo tutte con due biciclette di vantaggio. Secondo posto per la campionessa del mondo. La frazione odierna è stata caratterizzata dalla lunga fuga solitaria di Hayley Simmonds (CAMS-Basso Bikes), che ha vestito la maglia divirtuale per buona parte della tappa. Ripresa inesorabilmente in vista del cartello dei meno 15 all’arrivo, nessuno è riuscito a evitare la ...

Advertising

IlPedaleRosa : “The Women's Tour U.C.I. WWT”, quarta tappa a Lorena Wiebes. L'azzurra Chiara Consonni seconda:… - LenVeigaZ : RT @IlPedaleRosa: Valcar Travel & Service, Chiara Consonni sfiora il trionfo al 'The Women's Tour U.C.I. WWT': - IlPedaleRosa : Valcar Travel & Service, Chiara Consonni sfiora il trionfo al 'The Women's Tour U.C.I. WWT':… - coe_ita : La SG @MarijaPBuric apre la Conferenza internazionale (7-8/10) per promuovere la ratifica completa e l’attuazione d… - ILENIALazzaro : Vai con la seconda tappa dello The Women's Tour! Vi aspetto alle 13 su Eurosport1 #eurosportciclismo -

Ultime Notizie dalla rete : The Women’s The Women's Tour: Lorena Wiebes brucia Elisa Balsamo in volata e fa doppietta. Vollering rimane leader OA Sport