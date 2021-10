Terze dosi, chiuso centro vaccini di Villaricca. Disagi per anziani e fragili: “Si riapra presto, non creiamo difficoltà in questa fase” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sono iniziate ormai da qualche settimana le Terze dosi del vaccino anti Covid anche nell’Asl Napoli 2 nord ma non a Villaricca. L’hub allestito nella tensostruttura di via Napoli non ha infatti riaperto e ora i cittadini di Villaricca, Qualiano e Calvizzano, over 80 e fragili, sono costretti a recarsi nei centri di Quarto, Mugnano L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sono iniziate ormai da qualche settimana ledel vaccino anti Covid anche nell’Asl Napoli 2 nord ma non a. L’hub allestito nella tensostruttura di via Napoli non ha infatti riaperto e ora i cittadini di, Qualiano e Calvizzano, over 80 e, sono costretti a recarsi nei centri di Quarto, Mugnano L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

ladyonorato : Se ci fosse qualcosa di vero in tutto ciò che ci hanno raccontato sull’efficacia dei vaccini antiCovid sino a solo… - Ruffino_Lorenzo : Il green pass non sembra essere la soluzione per convincere i non vaccinati a vaccinarsi. Le somministrazioni giorn… - Liberop79653844 : 08/10/2021 - Nonostante 13,4 milioni di dosi in frigo, scende ancora il numero di nuovi vaccinati (-17,1%). A rilen… - panettos : RT @cgcronos: Covid,Crisanti sgancia la bomba:'Terze dosi o in 4 mesi numeri casi peggiore di Inghilterra'!Già,poi la 4a dose,poi la 5a.Era… - GiancarloChimie : RT @cgcronos: Covid,Crisanti sgancia la bomba:'Terze dosi o in 4 mesi numeri casi peggiore di Inghilterra'!Già,poi la 4a dose,poi la 5a.Era… -