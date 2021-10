Rossi: elezioni, mettere in campo tutta competenza e migliori professionalità (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma – “Il silenzio elettorale delle periferie alle amministrative di Roma è un dato allarmante e rappresenta un importante spunto di riflessione per tutti gli schieramenti.” “Numeri che risaltano a fronte di una percentuale totale dei votanti di poco superiore al 50 per cento. I sondaggi sono chiari. Ora è tempo di fare squadra e iniziare a lavorare seriamente per Roma e per i romani. In questa direzione va intesa l’apertura di Enrico Michetti”. Così Domenico Rossi, lista civica Michetti sindaco. “Roma va oltre il Grande Raccordo Anulare. Rifiuti, degrado, sicurezza e investimenti sono priorità per la Capitale. Con il Pnrr arrivano 2,8 miliardi destinati a finanziare progetti di rigenerazione urbane. Abbiamo una grande opportunità e non possiamo lasciarcela sfuggire. La precedenza verrà data alle periferie.” “È ora di mettere in campo ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma – “Il silenzio elettorale delle periferie alle amministrative di Roma è un dato allarmante e rappresenta un importante spunto di riflessione per tutti gli schieramenti.” “Numeri che risaltano a fronte di una percentuale totale dei votanti di poco superiore al 50 per cento. I sondaggi sono chiari. Ora è tempo di fare squadra e iniziare a lavorare seriamente per Roma e per i romani. In questa direzione va intesa l’apertura di Enrico Michetti”. Così Domenico, lista civica Michetti sindaco. “Roma va oltre il Grande Raccordo Anulare. Rifiuti, degrado, sicurezza e investimenti sono priorità per la Capitale. Con il Pnrr arrivano 2,8 miliardi destinati a finanziare progetti di rigenerazione urbane. Abbiamo una grande opportunità e non possiamo lasciarcela sfuggire. La precedenza verrà data alle periferie.” “È ora diin...

Advertising

DavideFrancoli7 : @eligio68 @simopasto @ciropellegrino Quindi confermi che gli elettori sono come pesci rossi e si scorderanno dei gr… - giangolz : @MaxfromGenoa Quindi, nelle ultime due elezioni per pura casualità - e non per vezzeggiare un’area - si sono candid… - ALEPISE : @HoaraBorselli Questo è un altro che alle prossime elezioni politiche sarà a chi l'ha visto, il circo dei cani rossi - ScienzaN : RT @ScienzaN: PAROLE SANTE DI PAOLA TAVERNA(PRIME ELEZIONI RAGGI):”REGA’ C’È UN COMPLOTTO, CE VONNO FA VINCE!” AVEVA RAGIONE! RAGGI DOVEVA… - ScienzaN : PAROLE SANTE DI PAOLA TAVERNA(PRIME ELEZIONI RAGGI):”REGA’ C’È UN COMPLOTTO, CE VONNO FA VINCE!” AVEVA RAGIONE! RAG… -