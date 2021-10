Riaperture, capienze allargate in tutte i luoghi pubblici (Di venerdì 8 ottobre 2021) Da lunedì prossimo cinema, teatri e musei non avranno più limiti per la capienza del pubblico. Nel decreto innalzati i limiti anche per gli stadi che potranno essere occupati fino al 75% della ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Da lunedì prossimo cinema, teatri e musei non avranno più limiti per la capienza del pubblico. Nel decreto innalzati i limiti anche per gli stadi che potranno essere occupati fino al 75% della ...

Advertising

robersperanza : Ho appena firmato l’ordinanza che riporta la Sicilia in area bianca. Dopo le scelte di ieri sulle capienze continua… - paolodelbufalo1 : RT @robersperanza: Ho appena firmato l’ordinanza che riporta la Sicilia in area bianca. Dopo le scelte di ieri sulle capienze continua il p… - Germarzia : RT @GiovaQuez: Speranza: 'Ho appena firmato l’ordinanza che riporta la Sicilia in area bianca. Dopo le scelte di ieri sulle capienze contin… - rsimoni62 : RT @robersperanza: Ho appena firmato l’ordinanza che riporta la Sicilia in area bianca. Dopo le scelte di ieri sulle capienze continua il p… - 171822elFranca : RT @robersperanza: Ho appena firmato l’ordinanza che riporta la Sicilia in area bianca. Dopo le scelte di ieri sulle capienze continua il p… -