Reazione a Catena, I Fraintesi in attesa del ritorno: 'ci manca fraintenderci'

Reazione a Catena si è conclusa ormai da diverse settimane, ma quella di questa estate 2021 è stata un'edizione a dir poco spettacolare e soprattutto memorabile. Tra i tanti gruppi campioni, uno in particolare non è passato inosservato: I Fraintesi. Con oltre 270 mila euro di vincite, Pietro Preziuso, Marco Famoso e Michele D'Onofrio, allenati da Enrico Spinelli, si stanno godendo i frutti del loro duro allenamento. Perché ci sono sudore, determinazione e tantissimo impegno dietro alle bellissime vittorie raccolte dai ragazzi di Avellino. Intervistati da Tvpertutti, I Fraintesi hanno svelato dettagli interessanti sulla loro esperienza a Reazione a Catena e su quelli che sono i loro progetti futuri.

