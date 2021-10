Problemi muscolari anche per Rafael Toloi: in dubbio per l’Empoli (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il difensore italo-brasiliano, dopo aver saltato l’ultima gara di campionato contro il Milan, nelle scorse ore si è sottoposto agli esami: l’esito ha confermato una piccola lesione muscolare al flessore della coscia destra. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il difensore italo-brasiliano, dopo aver saltato l’ultima gara di campionato contro il Milan, nelle scorse ore si è sottoposto agli esami: l’esito ha confermato una piccola lesione muscolare al flessore della coscia destra.

Ultime Notizie dalla rete : Problemi muscolari Torino, Juric può sorridere: recuperato Mandragora. Il punto sugli infortunati ... il punto sugli infortunati del Torino Il Torino ritrova Rolando Mandragora, il centrocampista ex Udinese è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo dopo i problemi muscolari degli ultimi giorni. ...

Ciro Immobile compra antifurti e diventa azionista di Trackting Le novità? " Il mercato ci chiede il dispositivo antifurto anche per le cosiddette bici muscolari, ... indicando as esempio se il motore può avere problemi. Oltre a questo, stiamo pensando anche di ...

Francia, problemi muscolari per Digne. Il terzino out per la finale, domani torna a Liverpool TUTTO mercato WEB Inter, sospiro di sollievo per Lautaro: le ultime L'Inter può tirare un sospiro di sollievo in seguito ai contatti con la Nazionale argentina in merito alle condizioni di Lautaro Martinez ...

Salernitana, affaticamento muscolare per Gyomber StampaAttenzione a Norbert Gyomber. Il difensore ha un affaticamento muscolare al flessore della coscia sinistra. Problema che gli ha fatto saltare gli impegni con la nazionale. Dovrà dare forfait anc ...

