“Peacemaker” | ecco il trailer della serie in arrivo su HBO max

(Di venerdì 8 ottobre 2021) È passato poco tempo da quando James Gunn ha annunciato ladedicata a. Il personaggio, interpretato inaspettatamente bene da John Cena, aveva visto il suo esordio cinematografico nel reboot di The Suicide Squad, diretto dallo stesso Gunn. Il 5 ottobre, a una decina di giorni dal DC Fandome 2021, la HBO ha rilasciato il primoufficialeche sarà trasmessa su HBO max. Ladisi comporrà di otto episodi disponibili sulla piattaforma streaming a partire dall’8 gennaio 2022. Come facilmente intuibile dal breveche vi riporto in calce, la comicità la farà da padrona probabilmente accompagnata da non poca violenza; in perfetto stile Suicide Squad. Ad accompagnare l’ex wrestler sulla scena ...

Metropolitan Magazine

Peacemaker sarà composta da 8 episodi ed è descritta come una commedia d'azione e avventura. Non è difficile crederci, considerando il livello di humor e azione portati da John Cena in The Suicide Squad. A una decina di giorni dal DC Fandome 2021, HBO ha rilasciato il primo trailer ufficiale della serie su Peacemaker in arrivo su HBO max. Peacemaker, online una clip esclusiva della nuova serie curata da James Gunn con John Cena come protagonista: qui si mostra il suo animaletto ...