Olbia e Carbonia | alleanze variabili sull’isola

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Domani e lunedì in Sardegna si scelgono sindaci e consigli comunali in 98 comuni su 377. Ballottaggio il 24 e il 25 ottobre nei tre centri con più di quindicimila abitanti:e Capoterra. A poco più di due anni dalla vittoria del centrodestra nelle regionali del febbraio 2019, i risultati saranno un primo banco di prova per la giunta sardo-leghista guidata da Christian Solinas. Il presidente della giunta e segretario del Partito sardo d’azione (Psd’az) e la coalizione … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Previsto il ballottaggio per il 24 e il 25 ottobre nei tre centri con più di quindicimila abitanti:e Capoterra. In realtà il secondo turno è da escludere nella città gallurese dove i ...Il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte ha concluso a, questa sera, il suo mini tour elettorale in Sardegna, dopo la tappa ae il pranzo con i fedelissimi. 'Siamo stati isolati per mesi, ...CAGLIARI. – Meno due giorni alle amministrative in Sardegna di domenica 10 e lunedì 11 ottobre. Si scelgono sindaci e Consigli comunali in 98 Comuni su 377. Previsto il ballottaggio per il 24 e il 25 ...Mini tour del leader del Movimento 5 stelle ed ex premier a Carbonia a sostegno di Pizzuto e a Olbia a sostegno di Navone ...