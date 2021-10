Nice Footwear | presentate le collezioni spring summer 2022

(Di venerdì 8 ottobre 2021) MILANO – In occasione di Micam e della Settimana della Moda,ha aperto le porte del bellissimo show-room di Via Montenapoleone a giornalisti e buyers per scoprire le nuovedi G-Star Raw, Fred Mello, Ellesse, Avirex e Conte of Florence di cui l’azienda vicentina si occupa di sviluppo, produzione e commercializzazione. G-Star Raw è il brand olandese nato nel 1989 tra i più rinomati e iconici dell’industria del denim a livello mondiale. Con la sua dedizione alla qualità e al progresso, all’innovazione e alla sostenibilità, il brand rappresenta l’avanguardia dell’industria del denim, producendo stili pionieristici e sfidanti standard industriali anche nelle calzature.distribuirà per la prima volta ...

Nice Footwear ha presentato le nuove collezioni Spring Summer 2022 durante la Fashion Week milanese.

Prosegue l'espansione di Nice Footwear, l'azienda vicentina specializzata in calzature sportive che ora entra anche nel mercato luxury con l'acquisizione di Favaro Manifattura Calzaturiera, realtà che rappresenta l'...