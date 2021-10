Multinazionali e tasse: ok alla minimum tax. Pagheranno almeno il 15%. Quanto versano ora? (Di venerdì 8 ottobre 2021) Le Multinazionali dovranno pagare un' imposta minima del 15% . E lo dovranno fare nei dove conducono le attività e non dove hanno la sede legale. "Accordo storico". Questo il commento del ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ledovranno pagare un' imposta minima del 15% . E lo dovranno fare nei dove conducono le attività e non dove hanno la sede legale. "Accordo storico". Questo il commento del ...

Advertising

PaoloGentiloni : Evviva! Raggiunto l’accordo per la tassazione minima e per redistribuire i proventi delle tasse dove le multinazion… - manu_etoile : RT @FedericoRampini: L’accordo fra 136 paesi sulla global minimum tax è cosa fatta. Deve ridurre l’elusione fiscale delle multinazionali. O… - giulio_galli : RT @PaoloGentiloni: Evviva! Raggiunto l’accordo per la tassazione minima e per redistribuire i proventi delle tasse dove le multinazionali… - rafiodice : RT @PaoloGentiloni: Evviva! Raggiunto l’accordo per la tassazione minima e per redistribuire i proventi delle tasse dove le multinazionali… - GiuseppeGuerin1 : RT @PaoloGentiloni: Evviva! Raggiunto l’accordo per la tassazione minima e per redistribuire i proventi delle tasse dove le multinazionali… -