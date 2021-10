Montella: “Napoli? Non sono sorpreso che sia primo in classifica, su Spalletti…” (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’ex allenatore di Milan e Roma parla del Napoli e del suo ex tecnico Luciano Spalletti Vincenzo Montella, allenatore dell’Adana Demirspor, a rilasciato un’intervista alla … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’ex allenatore di Milan e Roma parla dele del suo ex tecnico Luciano Spalletti Vincenzo, allenatore dell’Adana Demirspor, a rilasciato un’intervista alla … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Montella: 'Il Napoli primo non mi stupisce ma la Juventus rientrerà in gioco' - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Montella: 'Il Napoli primo non mi stupisce ma la Juventus rientrerà in gioco' - juve_magazine : L'OPINIONE - Montella: 'Il Napoli primo non mi stupisce ma la Juventus rientrerà in gioco' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Montella: 'Il Napoli primo non mi stupisce ma la Juventus rientrerà in gioco' - napolimagazine : L'OPINIONE - Montella: 'Il Napoli primo non mi stupisce ma la Juventus rientrerà in gioco' -