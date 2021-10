Meloni: in Fdi non c’è spazio per nostalgici del fascismo (Di venerdì 8 ottobre 2021) In Fdi non c'è "spazio per i nostalgici del fascismo". Lo assicura Giorgia Meloni nell'intervista a 'Dritto e rovescio' che andrà in onda questa sera su Rete4. "Sono molto colpita da quello che è accaduto, per i tempi e per i modi.E per la mia etica della politica. Intanto chiariamo una cosa: in Fdi non c'è spazio per atteggiamenti contrari alle scelte che abbiamo fatto. Tutti sanno che Fdi è un partito che fa dell'onestà, della moralità, della lotta alla mafia la principale ragione del suo operato"."Ed è un partito - precisa - nel quale non c'è spazio per atteggiamenti nostalgici del fascismo, ipotesi di razzismo, di antisemitismo - che sono contrari in nuce al nostro Dna. Dunque Fidanza è stato sospeso, perché io sono una persona molto rigida. Però ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 8 ottobre 2021) In Fdi non c'è "per idel". Lo assicura Giorgianell'intervista a 'Dritto e rovescio' che andrà in onda questa sera su Rete4. "Sono molto colpita da quello che è accaduto, per i tempi e per i modi.E per la mia etica della politica. Intanto chiariamo una cosa: in Fdi non c'èper atteggiamenti contrari alle scelte che abbiamo fatto. Tutti sanno che Fdi è un partito che fa dell'onestà, della moralità, della lotta alla mafia la principale ragione del suo operato"."Ed è un partito - precisa - nel quale non c'èper atteggiamentidel, ipotesi di razzismo, di antisemitismo - che sono contrari in nuce al nostro Dna. Dunque Fidanza è stato sospeso, perché io sono una persona molto rigida. Però ...

Advertising

fanpage : L'esponente di Fratelli d'Italia ha ringraziato i “tanti camerati” che lo hanno votato. Il consigliere regionale Ma… - serracchiani : La storia ci insegna che è pericoloso coccolare o anche solo tollerare il fascismo. Non sottovalutiamo l’ostinazion… - Adnkronos : Video #Fanpage, Meloni risponde a Formigli: 'Fidanza sospeso, in #FratellidItalia nessuno spazio per nostalgia fasc… - Liberoarbitrio : RT @ksnt63: Psicovisualizzazioni, esercizio: Immagina un futuro in cui tu sia incriminato con l'accusa di essere un 'dissidente di sinistr… - V_Femia : RT @DarioBallini: Meloni: «In FdI non c’è spazio per razzismo, antisemitismo, nostalgie, imbecillità e folklore» HAHAHAHAHAHAHAHAHAAHHAHAH… -