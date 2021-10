Mancini: «Balotelli in Nazionale? Dipende da lui» (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Mario Balotelli ha 31 anni, quindi Dipende tutto e solo da lui. Le porte della Nazionale sono sempre state aperte a tutti. Nessuno è mai stato dimenticato di nessuno: si valutano tutte le posizioni che possono fare bene per la squadra”. Lo ha detto Roberto Mancini, ct della Nazionale di calcio, in collegamento da Coverciano con il Festival dello sport di Trento in merito a un possibile ritorno in azzurro di super Mario. Leggi su footdata (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Marioha 31 anni, quinditutto e solo da lui. Le porte dellasono sempre state aperte a tutti. Nessuno è mai stato dimenticato di nessuno: si valutano tutte le posizioni che possono fare bene per la squadra”. Lo ha detto Roberto, ct delladi calcio, in collegamento da Coverciano con il Festival dello sport di Trento in merito a un possibile ritorno in azzurro di super Mario.

