L’Onu ha deciso | “L’accesso a un ambiente pulito e sano è un diritto fondamentale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 ottobre 2021)a unè un. Lo ha stabilito l’8 ottobre il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite con un consenso quasi unanime, nonostante le critiche di alcuni Paesi (in particolare Stati Uniti e Gran Bretagna). Secondo David Boyd, relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani e l’, si tratta di “una svolta storica, in un mondo in cui la crisi ambientale globale provoca più di nove milioni di morti premature ogni anno”. Il testo, proposto da Costa Rica, Maldive, Marocco, Slovenia e Svizzera, è stato approvato con 43 voti favorevoli e 4 astenuti da Russia, India, Cina e Giappone. La Gran Bretagna, che è stata tra i critici della proposta negli ultimi negoziati, ha alla fine votato a favore. Il suo ...