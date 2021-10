La GdF sequestra 4 mln all’ex patron del Catania Pulvirenti (Di venerdì 8 ottobre 2021) La Guardia di finanza di Catania ha sequestrato beni per 4 milioni di euro all’ex patron del Calcio Catania, Antonino Pulvirenti, nell’ambito di indagini su presunti omessi versamenti fiscali nel 2017 e nel 2018 da parte della Meridi, società che gestisce importanti marchi della distribuzione alimentare organizzata di cui l’imprenditore è indicato dalla Procura come L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 8 ottobre 2021) La Guardia di finanza dihato beni per 4 milioni di eurodel Calcio, Antonino, nell’ambito di indagini su presunti omessi versamenti fiscali nel 2017 e nel 2018 da parte della Meridi, società che gestisce importanti marchi della distribuzione alimentare organizzata di cui l’imprenditore è indicato dalla Procura come L'articolo

