La cooperazione apre la difficile strada alla normalizzazione della Siria

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 ottobre 2021) C’è stata una notevole accelerazione nei tentativi di ripristinare le relazioni tra Giordania e. Soprattutto con l’annuncio ufficiale giordanochiamata tra il Presidente Assad e Abdullah di Giordania. Non è la prima volta che i due leader comunicano, almeno negli ultimi due anni. L’annuncio indica la preparazione di una chiarapolitica. Non c’è un chiaro tentativo internazionale o regionale di affrontare la crisi in corso in, quindi dopo un decennio di disordini è necessario un nuovo approccio strategico basato sull’interesse personale. Il progetto ottimistico del gasdotto è una buona piattaforma iniziale per costruire l’impegno, poiché è un progetto impossibile da realizzare senza la sicurezza e l’impegno politico. L’apertura di nuovi canali per i colloqui tra Giordania e ...