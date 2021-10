Il sito di Marte dove atterrò Perseverance era davvero un lago

(Di venerdì 8 ottobre 2021) AGI - Il roverha ora confermato l'idoneità del suodi atterraggio: il cratere Jezero contenevaun, in cui un fiume scorreva attraverso un delta 3,6 miliardi di anni fa. La conferma arriva da un team internazionale di ricercatori guidati da ricercatori francesi del CNRS, il consiglio nazionale delle ricerche francese che hanno pubblicato i risultati delle loro ricerche sulla rivista Science. Le immagini forniscono anche informazioni suil rover potrebbe cacciare al meglio i campioni, compresi quelli che potrebbero contenere segni di vita passata, noti come biofirme. Miliardi di anni fa, quandoaveva un'atmosfera abbastanza densa da sostenere l'acqua che scorreva sulla sua superficie, i flussi dei fiumi trasportavano sabbia e ghiaia dagli ...

